Modelo italiana atacada com ácido volta ao trabalho

A modelo de 28 anos foi atacada no rosto com ácido, alegadamente pelo ex-namorado no início deste ano.

Jorge Edson Tavares chegou a ser detido, mas nega qualquer responsabilidade pelo incidente.

Gessica Notaro esteve em risco de perder a visão do olho esquerdo, mesmo após várias cirurgias.

A modelo terá terminado o namoro com Jorge Edson Tavares no verão do ano passado, após dois anos juntos.

A 10 de janeiro deste ano, a modelo foi atacada com ácido por um homem que identificoou como Jorge Edson Tavares, que tem negado qualquer envolvimento no ataque.