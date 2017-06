Mulher atira moedas para o motor do avião por superstição

Ao todo, a mulher de 80 anos atirou nove moedas contra o avião, enquanto atravessava a pista que a ia levar até a bordo do aparelho.

Apesar de apenas uma moeda ter atingido o destino pretendido - o motor -, isto obrigou à evacuação do avião. Cerca de 150 passageiros foram afastados do voo durante horas.

Segundo a BBC, quando questionada sobre o motivo que a teria levado a atirar as moedas, a mulher disse que o fez enquanto "rezava por segurança".

As autoridades foram chamadas ao local, no Aeroporto Internacional de Xangai Pudong, depois de um passageiro ter percebido o comportamento bizarro da mulher, que atirava moedas e pedia boa sorte. O passageiro alertou as autoridades competentes e a mulher foi levada para ser questionada.

"De modo a fazer um voo seguro, a manutenção conduziu uma examinação completa ao motor do avião", escreveu a companhia aérea China Southern num relatório, citado pelo jornal inglês.

Após a investigação, as autoridades encontraram as moedas e partilharam o seu achado no Twitter. Eventualmente, o voo foi retomado e partiu às 17:52, horas locais, mais de cinco horas atrasado.