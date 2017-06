Pai atravessa EUA de bicicleta para ouvir coração da filha no peito de outro homem

A história é contada pela BBC.

Tudo começou em janeiro, quando o pai, Bill Conner, soube que os filhos, Abbey Conner e o irmão, tinham sido encontrados inconscientes numa piscina, quando passavam férias em Cancún, no México.

O irmão sobreviveu mas Abbey acabou por não resistir. Esteve ligada às máquinas até que os seus órgãos pudessem ser encaminhados para doação. Uma decisão (a de ser dadora) que, segundo o pai, foi tomada por Abbey quatro anos antes, aos 16.

O coração da jovem norte-americana acabou por salvar Loumonth Jack, um homem que tinha sido informado, dias antes, que teria poucos dias de vida depois de ter sofrido um ataque cardíaco. Foi um dos quatro pacientes que recebeu órgãos da filha de Bill Conner.

Depois da morte de Abbey, Bill decidiu percorrer mais de 4 mil quilómetros de bicicleta, num gesto de sensibilização sobre a doação de órgãos, que teria como destino o Broward Health Medical Center, na Flórida, onde estava o corpo da filha. Contudo, durante o trajeto, Bill foi informado sobre a possibilidade de se encontrar com Loumonth Jack, depois de já ter percorrido mais de metade do percurso.

O centro médico onde o corpo de Abbey estava entrou em contacto com os quatro pacientes que receberam órgãos da jovem para saber se gostariam de se encontrar com o pai e, segundo a BBC, Jack foi o único a responder.

Um vídeo da CBS News mostra a emoção de Bill Conner ao encontrar Loumonth Jack e, depois, a ouvir, com recurso a um estetoscópio, as batidas do coração que pertencera à filha.

"Saber que ele (Jack) está vivo por causa da Abbey...Ela está viva dentro dele, é o coração dela que o mantém de pé", afirmou Conner à CBS. "Estou feliz por ele e pela família dele, e ao mesmo tempo, pude reunir-me com a minha filha", acrescentou.

Já o paciente que recebeu o coração de Abbey disse que "a única coisa que posso fazer é enviar o meu amor à família".