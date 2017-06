Três militares baleados durante protesto em Caracas

O Ministério Público da Venezuela indicou, em comunicado, que vai investigar o "incidente" no qual três sargentos da GNB ficaram feridos por disparos de arma de fogo, nas proximidades de um protesto.

O autarca de Sucre, Carlos Ocariz, da oposição, que também tem jurisdição sobre a localidade de Petare, onde ocorreram os disparos, indicou que os efetivos da GNB foram atendidos no Hospital Domingo Luciani, na sequência dos ferimentos causados por balas.

Segundo a procuradoria, dois dos militares foram hospitalizados com "feridas no pé direito", enquanto o terceiro foi atingido "no abdómen, motivo pelo qual teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica".

Ocariz indicou ainda, através da rede social Twitter, que "moradores da urbanização Miranda reportaram [a ocorrência de] confrontos entre GNB e a comunidade depois da repressão por parte da GNB do protesto". O autarca de Sucre manifestou, no entanto, a sua rejeição dos atos violentos, apelando a protestos pacíficos.



A Venezuela encontra-se mergulhada numa grave crise política que opõe o Presidente do país, Nicolás Maduro ao parlamento, dominado pela oposição, sendo palco, há quase três meses, de manifestações a favor e contra o Governo, das quais muitas resvalaram em violentos confrontos.

Os protestos deixaram 75 mortos e mais de mil feridos, segundo o mais recente balanço da procuradoria.

Lusa