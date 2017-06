Companhia aérea obriga deficiente físico a entrar no avião sem ajuda

A companhia low cost Vanilla Air, que pertence à All Nippon Airways, alegou que o aeroporto é pequeno e que, por isso, não tem condições para ter um elevador que permita transportar em segurança pessoas com deficiências físicas.

Os amigos que acompanhavam Hideto Kijima rapidamente se disponibilizaram para o ajudar, mas os funcionários da companhia aérea não permitiram qualquer apoio.

Hideto Kijima teve de sair sozinho da cadeira de rodas, apoiar-se nas escadas com os braços e carregar o peso do próprio corpo até à entrada do avião.

O passageiro japonês tem uma associação sem fins lucrativos que luta pelos direitos e pelas condições de acesso às pessoas com deficiências.

Hideto Kijima costuma viajar com muita frequência e garantiu numa publicação no seu blog que sempre que um aeroporto não tem condições para transportar pessoas com deficiências, os funcionários ou os amigos o ajudam.

O passageiro de 44 anos disse ainda que já passou por algumas dificuldades em vários aeroportos e que pela primeira vez tinha sido proibido de embarcar sem ajuda.

A companhia áerea Vanilla Air já pediu desculpas ao passageiro e informou que já estão a ser instalados vários elevadores de apoio a pessoas com deficiências físicas.