De onde vem o dinheiro de Isabel II?

O aumento do valor pago pelo Estado britânico equivale a 8%, em relação ao ano anterior, e foi justificado pelo facto de o Património da Coroa, gerido pelo Estado para benefício da Nação, ter gerado uma receita de 328,8 milhões de libras (cerca de 373 milhões de euros), no ano fiscal de 2016/2017.

Este género de salário chama-se Fundo Soberano e, segundo a BBC, é uma espécie de pagamento fixo do Tesouro britânico, que serve para pagar os salários dos funcionários da família real, as viagens oficiais e a manutenção dos palácios.

É também a principal fonte de receita da família real, mais propriamente, da rainha. Contudo, não é a única fonte de rendimento de Isabel II.

Apesar de alguns detalhes da receita fiscal da rainha serem conhecidos, o valor da sua fortuna pessoal continua no segredo dos deuses. Em 2016, a Forbes estimou que a riqueza pessoa de Isabel II chegava aos 415 milhões de libras (cerca de 470,6 milhões de euros).

© POOL New / Reuters

Os outros gastos dos membros da família real são sustentados pela receita privada da rainha que, segundo o jornal inglês, provém do Ducado de Lancaster, um conjunto de terras, propriedades e bens da rainha, que são administrados separadamente do Património da Coroa.

Este conjunto consiste não só em 18.454 hectares de terras em Inglaterra e no País de Gales, mas também em propriedades comerciais, agrícolas e residenciais, espalhadas pelo Reino Unido. É o chanceler do Ducado de Lancaster que administra as propriedades deste território.

Já o Ducado da Cornualha financia os gastos privados e oficiais do príncipe Charles e da sua mulher, Camilla.

POOL New

De acordo com a BBC, a rainha tem também um portfolio de investimentos em várias empresas britânicas - as consideradas mais confiáveis -, avaliado em 110 milhões de libras (124,7 milhões de euros).

Isabel II tem ainda uma coleção de selos, jóias, carros, cavalos, que contribui para a fortuna pessoa. Separadamente, existem ainda uma colecção de jóias da Coroa, obras de arte, móveis antigos, livros, num total de mais de um milhão de objetos, avaliados em cerca de 10 mil milhões de libras (11,3 mil milhões de euros).