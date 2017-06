ONU fala em "ambiente positivo" no arranque das negociações para reunificar Chipre

"Tivemos um bom início, construtivo", declarou aos jornalistas o emissário especial da ONU para Chipre, o norueguês Espen Barth Eide, precisando que as partes tinham discutido de manhã a questão da segurança do futuro Estado, questão que mais intensifica as tensões entre as delegações cipriotas rivais.

Por seu turno, o secretário-geral adjunto da ONU para os assuntos políticos, Jeffrey Feltman, sublinhou que, embora a questão da segurança seja "provavelmente a mais difícil", houve um "ambiente positivo" e uma "atitude extremamente positiva".

Feltman indicou igualmente que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tem previsto "juntar-se à conferência" sobre Chipre "no final da semana".

A anterior ronda de negociações, em janeiro, registou alguns avanços, mas globalmente foi um fracasso. Interrogado sobre as hipóteses de se conseguir um acordo nesta ronda, Eide respondeu que "será duro, mas não impossível" e que "pode acontecer".

O mediador da ONU considerou na terça-feira que tinham sido feitos "progressos importantes" em janeiro sobre questões como a partilha da governação, a restituição das propriedades saqueadas, as questões económicas, as relações com a União Europeia e a divisão territorial entre as duas comunidades.

Ao contrário, sobre a questão da segurança do futuro Estado, o mediador reconheceu que "os pontos de vista são diametralmente opostos".

Nas negociações patrocinadas pela ONU participam o presidente da República de Chipre, Nikos Anastasiades, e o dirigente cipriota turco, Mustafa Akinci, assim como os chefes da diplomacia da Turquia e Grécia e um enviado especial do Reino Unido, os países garantes da independência da ilha em 1960.

Chipre permanece dividida desde a invasão de 1974 pelas tropas turcas do terço norte da ilha, após um fracassado golpe de Estado ultranacionalista apoiado pela junta militar no poder em Atenas, que pretendia a união de Chipre à Grécia.

A República de Chipre (parte grega internacionalmente reconhecida), aderiu à União Europeia em 2004. Previamente, a liderança cipriota turca optou por autoproclamar em 1983 a República Turca de Chipre do Norte (RTCN, apenas reconhecida por Ancara), com a Turquia a manter cerca de 40.000 soldados na parte norte.

