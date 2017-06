Trump interrompe telefonema para elogiar jornalista

Durante a chamada telefónica com o recém-eleito chefe de Governo irlandês, Leo Varadkar, o Presidente norte-americano disse que a imprensa daquele país estava presente na Sala Oval e pediu para chamar a correspondente em Washington da estação televisiva RTE.

"Ela tem um belo sorriso no rosto, aposto que a trata bem", disse Trump a Varadkar, num momento que a própria repórter classificou de "bizarro" na conta que tem na rede social Twitter:

"Habitualmente filmamos do exterior da Casa Branca e era com isso que contávamos, contudo fomos convidados para testemunhar a chamada telefónica" disse Caitriona Perry em declarações à própria estação televisiva para a qual trabalha.

"Quando entrámos ele já estava ao telefone mas consegui captar o seu olhar e ele acabou por me chamar", acrescentou.

À margem deste momento invulgar, Trump e Varadkar discutiram a questão da fronteira irlandesa no pós-Brexit e o processo de paz no país, segundo o porta-voz do primeiro-ministro irlandês.