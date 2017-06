Advogada diz que ex-primeiro-ministro israelita vai sair em liberdade condicional

POOL New

"O comité [de liberdade condicional] aceitou todos os nossos argumentos", afirmou Shani Illouz à rádio pública israelita.

"Olmert será libertado no domingo", disse, ressalvando que o Ministério da Justiça pode recorrer da decisão.

Se for libertado no domingo, Olmert, de 71 anos, terá cumprido dois terços da pena.

Chefe de governo de 2006 a 2009, Ehud Olmert foi preso em fevereiro do ano passado, tornando-se no primeiro antigo líder do governo israelita a cumprir uma pena de prisão.

Lusa