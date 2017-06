Blogger vietnamita condenada a 10 anos de prisão por "difamar o regime"

civilrightsdefenders.org

Nguyen Ngoc Nhu Quynh, conhecida como "mãe cogumelo", 37 anos, foi condenada no final de um julgamento de um dia, realizado à porta fechada, na província de Khanh Hoa, no centro do Vietname, disse a advogada Vo Na Don.

O tribunal considerou que a blogger atentou contra a unidade nacional, erodiu a confiança popular no Governo e prejudicou a segurança nacional.

Quynh, mãe solteira de duas crianças pequenas, declarou-se inocente, segundo a advogada. "Não admitiu ter cometido nenhum crime e afirmou ter direito à liberdade de expressão", explicou.

A blogger, que escreveu várias vezes no Facebook sobre direitos humanos, morte de civis sob custódia policial e crimes ambientais no país, foi detida em outubro de 2016 quando visitou um ativista na prisão.

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch denunciou o caso como "escandaloso" pela "recusa obstinada" do Governo vietnamita de "revogar leis draconianas e abusivas que punem a dissidência pacífica".

Num comunicado conjunto, a Amnistia Internacional e a organização sueca Civil Rights Defenders instaram o regime vietnamita "a abster-se de criminalizar e perseguir pessoas por expressarem pacificamente o direito à liberdade de expressão e a respeitar e proteger o direito a um julgamento justo".

Desde outubro, a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos apelaram para a libertação de Nguyen Ngoc Nhu Quynh.

Em março, a blogger foi distinguida com o prémio internacional do Departamento de Estado norte-americano "Woman of Courage Award", o que foi qualificado pelo Governo vietnamita de "inapropriado" e "suscetível de não beneficiar o desenvolvimento das relações entre os dois países".

Segundo a Human Rights Watch, há 110 presos políticos no Vietname, o que é negado pelas autoridades vietnamitas, que alegam deter apenas as pessoas que violam a lei.

Lusa