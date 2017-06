Com 3 anos prometeu que ia casar com ela, 20 anos mais tarde cumpre a promessa

Matt e Laura conheceram-se quando eram crianças e andavam os dois numa escola primária de Phoenix, nos Estados Unidos da América. Segundo o The Huffington Post, foi aqui que as crianças ficaram acordadas durante a hora da sesta ou brincaram à apanhada.

A sua história foi partilhada no The Way We Met, uma conta de Instagram que se dedica a contar "lindas histórias de amor".

No seu testemunho, Matt conta uma das suas memórias mais antigas: estava à frente da classe inteira e declarar o seu amor pela melhor amiga, Laura. "Estava apaixonado pela Laura quando era criança e continuo hoje em dia."

Laura contou ao jornal norte-americano que se lembra de Matt ser um brincalhão, durante a escola primária. "Nós fazíamos quase tudo juntos", ela recordou. "Nós divertíamo-nos sempre."

Por outro lado, Matt lembra-se de tentar impressionar Laura desde cedo. "Lembro-me de a tentar impressionar durante as celebrações do feriado 5 de maio, na escola, quando tentávamos abrir uma pinhata. Felizmente, fui eu que o consegui fazer e, na altura, assegurei-me que a tinha a atenção dela."

Matt e Laura

Matt e Laura acabaram por seguir destinos diferentes, em escolas separadas e perderam contacto.

Só mais tarde, durante o primeiro ano do secundário, é que se voltaram a cruzar, depois de Laura encontrar o nome de Matt no telemóvel de um amigo mútuo. O amigo tentou juntá-los, mas Laura, ao princípio, estava desconfiada.

"Estava hesitante em sair com ele, mas ele mandou-me mensagem e nós tentamos." Em duas semanas, Matt e Laura começaram a namorar.

Apesar de estarem em escolas diferentes e, depois, de entrarem em faculdades em Estados distintos, o casal permaneceu sempre junto.

Matt e Laura

Matt cumpriu a sua promessa de criança em maio de 2015, quando pediu Laura em casamento, na escola primária onde se conheceram.

Laura pensou que estavam apenas a ir a um piquenique, para celebrar o final do primeiro ano de faculdade, mas acabou com um anel no dedo.

"Eu ajoelhei-me, enquanto o meu irmão tirava fotos. A Laura estava chocada, mas disse que sim." Os amantes casaram-se em dezembro de 2016.