Dois mortos e 11 feridos num ataque a campo de refugiados no Níger

A agência de notícias espanhola cita fontes policiais para dar conta de que o ataque ocorreu na noite de quarta para quinta-feira, quando as duas mulheres aproveitaram um momento de distração da vigilância policial para entrar no campo e fazerem explodir um conjunto de engenhos que levavam com elas.

O sucedido levou a que as autoridades locais, lideradas pelo governador da região de Diffa, Mahamadou Laouali, juntamente com responsáveis militares, se deslocassem ao local para perceber o que tinha ocorrido.

"Desde que começaram os ataques do grupo terrorista Boko Haram na região, é a primeira vez que um campo de refugiados é o alvo de um atentado suicida", apontou Hamadou Boubacar, um ativista humanitário residente em Diffa, em declarações telefónicas à agência EFE.

Este ataque terrorista acontece num momento em que as autoridades regionais, em coordenação com o governo, decidiram agilizar as medidas relacionadas com o estado de emergência, que se tem renovado de três em três meses desde a sua entrada em vigor em fevereiro de 2015, depois dos primeiros ataques em Diffa.

Boubacar explicou que entre as novas medidas está o levantamento parcial do recolher obrigatório noturno, que passa a ser feito a partir das 23:00, acrescentando que a presença de forças militares multinacionais, do Níger, Nigéria e Chade, reduziu consideravelmente a ameaça do grupo Boko Haram.

