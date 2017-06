Homem tenta atropelar pessoas à frente de mesquita em Paris

Ninguém saiu ferido do incidente, uma vez que o suspeito foi travado pelas barras de segurança colocadas à frente da mesquita.

Segundo o jornal "Le Parisien", o homem disse que queria "vingar o Bataclan e os Campos Elísios", numa referência aos atentados contra a sala de espectáculos e na principal avenida de Paris.

As autoridades dizem que ainda não são claras as motivações do atacante.