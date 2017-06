Juiz reformado vai presidir inquérito ao incêndio do prédio Grenfell

Theresa May disse esperar um relatório preliminar "o mais depressa possível" para avançar com as obras de recuperação do edifício.

Especialistas em segurança anti-incêndios manifestaram surpresa com a rapidez com que o fogo, que começou num frigorífico, se propagou a toda a torre, de 24 andares e 120 apartamentos.

As suspeitas recaem sobre o revestimento do edifício e avaliações feitas nos últimos dias revelaram que centenas de edifícios em todo o país têm o mesmo tipo de revestimento.

"Temos de chegar ao fundo do que ocorreu. Este inquérito não deixará nada por ver", afirmou May, num comunicado enviado ao parlamento. "A prioridade é estabelecer a verdade, para tomar as medidas necessárias para evitar que volte a ocorrer uma tragédia semelhante", acrescentou.

A torre de apartamentos, situada no bairro de North Kensington, era de habitação social e nela residiam 400 a 600 pessoas, muitas imigrantes, incluindo portugueses.