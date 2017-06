Mulher mata namorado em brincadeira com arma no Youtube

O filho de apenas 3 anos e mais cerca de 30 pessoas terão assistido ao momento em que Pedro Ruiz foi atingido no peito.

De acordo com uma tia da vítima, o casal resolveu fazer este vídeo para aumentar o número de seguidores no Youtube.

Claudia Ruiz afirmou à WDAY-TV que o sobrinho lhe tinha dito que queria fazer este truque "porque queria ter mais seguidores e queria ser famoso".

"Ele falou-me sobre essa ideia e eu alertei-o: Não faças isso! Não faças! Porque que é que vocês vão usar uma arma? Porquê?", disse Claudia Ruiz ao canal de notícias norte-americano.

"Eles estavam apaixonados... Foi uma brincadeira que correu mal", afirmou a tia de Pedro Ruiz.

Monaliza Perez, que está grávida, enfrenta agora a acusação de homicídio e compareceu esta quarta-feira pela primeira vez em tribunal.

De acordo com o processo judicial, o livro que foi usado por Pedro Ruiz, de 22 anos, alegadamente para se proteger da bala, era uma enciclopédia de capa dura. A arma usada foi uma Desert Eagle, calibre 50, que foi disparada a apenas 30 centímetros de distância.

A polícia encontrou na casa do casal duas câmaras que terão registado o momento do disparo mortal.

Momentos antes da gravação, Monaliza publicava no Twitter que ela e Pedro iriam gravar um dos "vídeos mais perigosos de sempre". "A ideia é dele, não minha", acrescentou.

Monaliza Perez garantiu em tribunal que a ideia tinha sido de Pedro e que o namorado teve de a convencer a aceitar alinhar na brincadeira.

Quando os servições de emergência médica chegaram ao local, Pedro Ruiz já se encontrava morto.

À espera do segundo filho em setembro, o casal criou um canal no Youtube em março com o objetivo de mostrar "a vida real de um jovem casal com filhos".