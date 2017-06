Número de mortos em explosão de camião-cisterna no Paquistão sobre para 177

"O balanço de mortos alcançou os 177 e ainda há 97 feridos internados em diferentes hospitais", dos quais 40 se encontram em estado crítico, com queimaduras em pelo menos 80% do corpo, disse hoje um porta-voz do Hospital Victoria de Bahawalpur, Amir Bukhari, citado pela agência noticiosa espanhola Efe.

Entre as últimas vítimas mortais, está o motorista do camião, identificado como Gul Muhammed, que morreu na quarta-feira devido aos ferimentos, na unidade de queimados do Hospital Nishtar de Multan, também no Punjab, precisou a mesma fonte.

A polícia registou uma queixa contra a sua atuação no acidente, além de ter aberto dois processos contra o proprietário do camião e o gerente.

O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, ordenou uma investigação "séria e completa" sobre as causas do incidente, que ocorreu às 06h30 locais (02h30 em Lisboa) de domingo, quando um camião carregado com milhares de litros de gasolina se voltou perto de Bahawalpur.

Dezenas de vizinhos da zona, entre eles mulheres e crianças, acercaram-se do local para recolher combustível quando foram surpreendidos pela explosão, de acordo com as primeiras investigações.

