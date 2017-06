Tribunal culpa cinco chechenos pela morte de líder da oposição russa em 2015

Nemtov, um dos principais opositores do líder russo, Vladimir Putin, foi morto em 2015, quando atravessava a pé uma ponte, à noite, perto do Kremlin.

O júri decidiu hoje que o culpado do homicídio é um antigo oficial das forças de segurança do líder da Chechénia, culpabilizando ainda mais quatro envolvidos no crime, segundo a AP.

A sentença será agora decidida pelo juiz, mas os apoiantes de Nemtsov já criticaram o facto de os investigadores não terem seguido o possível envolvimento do líder da Chechénia, Ramzam Kadyrov, e de outras importantes figuras desse país.

A família de Nemtsov também reagiu ao anúncio, que classificaram como um "completo fracasso", devido à ausência no julgamento do presumível autor moral do crime.

Lusa