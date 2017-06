Vaticano autoriza licença de cardeal Pell para defesa de acusações de pedofilia

George Pell adiantou aos jornalistas que vai comparecer perante a justiça e negou as acusações, que classificou de "assassinato de caráter".

Greg Burke, porta-voz do Vaticano, disse que o papa Francisco autorizou a licença pedida pelo cardeal australiano, mas que George Pell mantém o cargo de máximo responsável pelas Finanças da igreja católica.

Principal conselheiro financeiro do papa Francisco e o mais alto representante da igreja católica na Austrália, George Pell é o mais alto membro do Vaticano a ser formalmente indiciado por crimes relacionados com abuso sexual de menores.

A polícia do Estado australiano de Victoria acusou o cardeal, de 76 anos, de alegados crimes de abusos sexuais de menores, tendo sido intimado a comparecer perante o tribunal de primeira instância de Melbourne, no dia 18 de julho.

Lusa