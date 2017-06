Vestido de proteína do leite, capa anti-poluição: a "moda tecnológica" em Paris

São obras de artistas, estilista e cientistas, cerca de 30 criações, mas são muito poucas as que realmente poderão ter aplicações comerciais.

"São pessoas que se apropriam da moda, que a fazem sair da sua caixa e a tornam talvez menos fútil", explica Irache Martinez, uma das co-organizadoras do evento na galeria parisiense Gaîté Lyrique, em declarações à agência France Press.

As criações expostas foram realizadas nos últimos sete anos. "A 'moda tecnológica' começa a ter uma história, começou nos anos 1990", recorda a comissária da exposição Anne-Sophie Bérard, referindo-se ao criador de vanguarda Olivier Lapidus.

QMilk

Vestido lácteo

A microbióloga alemã Anke Domaske inventou um novo tecido ecológico, à base de caseína, uma proteína presente no leite de vaca, "resistente e antibacteriano". Com esta invenção de 2012, batizada Qmilk/Qmilch, criou um vestido com aspeto e toque semelhante ao algodão.

"É uma verdadeira solução para o futuro, útil e exequível, consome menos água, utiliza uma matéria que temos em excesso", refere Anne-Sophie Bérard.

"A união entre tecnologia e arte é verdadeira arte. Leonardo da Vinci era um engenheiro", recorda.

Capa anti-poluição

A artista polaca Kasia Mola trabalhou com uma equipa de investigadores do King's College, em Londres, para fabricar uma capa capaz de reagir à qualidade do ar.

A respiração do seu utilizador, através de uma máscara, altera as cores dos díodos inseridos na peça de roupa. As luzes, que vão do branco ao azul quando a qualidade do ar é satisfatória, passam a vermelho quando é ultrapassado um certo nível de poluição.

"Por exemplo, se um autocarro passa ao lado, os fumos são imediatamente detetados", exemplifica a artista.

A poluição é uma questão muito cara à jovem artista que é asmática. Atualmente a viver em Londres, para curar a asma passou a sua infância a bordo do navio de marinha mercante onde trabalhava o pai.

Este projeto entre a arte e a ciência, que já deu origem a uma performance em Manchester, poderá ter várias utilizações práticas, mesmo que o preço dos sensores utilizados (cerca de 1000 euros) seja hoje em dia ainda exorbitante.

Kovr

Manto anti-Big Brother

Face à dificuldade - ou mesmo impossibilidade - de cada pessoa conseguir controlar os seus dados pessoais na internet, o coletivo holandês Kovr, constituído pelos artistas Marcha Schagen e Leon Baauw, concebeu o "manto da invisibilidade digital", em metal.

"Com este manto, que cobre o corpo todo como um casulo, o GPS, o telefone, não passam, desaparecemos completamente do sistema de vigilância", afirma Anne-Sophie Bérard.

Camisa sinfónica

O que fazer para que surdos ou pessoas que ouvem mal vivam a experiência de um concerto? Foi este o ponto de partida que levou o estúdio londrino CuteCircuit a conceber uma camisa em colaboração com a orquestra Junge Symphoniker de Hamburgo, Alemanha.

Através de uma tecnologia que utiliza sensores, a camisa converte os sons em impulsos que vibram com diferentes intensidades.

A exposição está patente até 2 de julho, na galeria parisiense Gaîté Lyrique.