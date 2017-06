Xi Jinping inicia primeira visita a Hong Kong como Presidente da China

O avião presidencial aterrou pouco depois das 12:00 (05:00 em Lisboa) no aeroporto de Hong Kong, marcando o início de uma visita de três dias, a terminar no sábado, com a investidura de Carrie Lam, eleita em março, que irá tornar-se na primeira mulher a desempenhar o cargo de chefe do Executivo de Hong Kong.

"O Governo central vai apoiar, como sempre, o desenvolvimento de Hong Kong e a melhoria [da qualidade] de vida da população", afirmou, numa declaração aos jornalistas à chegada ao aeroporto de Chek Lap Kok, acompanhado pela mulher, Peng Liyuan.

Xi, que afirmou estar "muito feliz" por visitar pela primeira vez a cidade desde que assumiu a presidência em 2013, afirmou esperar gerar, durante a estada de três dias, "mais confiança no desenvolvimento e na construção de Hong Kong", onde se deslocou pela última vez há nove anos, pouco antes de Pequim acolher os Jogos Olímpicos de 2008.

"Hong Kong teve sempre um lugar no meu coração", disse Xi, que prometeu trabalhar para que o princípio 'Um país, dois sistemas', se mantenha "estável e por um longo período de tempo".

Hong Kong foi integrada na República Popular da China em 1997, ao abrigo da fórmula idealizada pelo antigo líder chinês Deng Xiaoping para a reunificação do país, a qual permite a continuação por mais 50 anos do "modo de vida" do território, nomeadamente as liberdades de expressão, imprensa e de associação, desconhecidas no resto do país.

Um forte dispositivo de segurança foi montado em todo o território, particularmente para evitar qualquer tipo de protesto capaz de "beliscar" a visita de Xi.

Polícias e barricadas alinham-se nas ruas em torno do centro de convenções, onde decorrem as comemorações, e do hotel, onde Xi Jinping, deverá permanecer a maior parte do tempo da estada.

Três grupos pró-democracia afirmaram que 26 dos seus membros foram detidos na quarta-feira por distúrbios, na sequência de uma concentração em torno da escultura da flor de bauhinia, emblema da cidade. A escultura foi um presente de Pequim a Hong Kong, em 1997, aquando da transferência do Reino Unido para a China.

Entre os detidos, contam-se Joshua Wong, rosto do movimento pró-democracia que ocupou as ruas da cidade durante quase três meses em 2014, e Nathan Law, outro líder estudantil, que faz parte do partido a que pertence Joshua Wong, o Demosisto, eleito em setembro para o LegCo (parlamento).

Lusa