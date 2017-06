Atirador de Nova Iorque mata uma pessoa e suicida-se

Atualizado às 22:49

J. Peter Donald, porta-voz da polícia, afirmou que morreu o atirador, que assassinou, pelo menos, uma pessoa e feriu outras seis.

O atirador foi identificado como um antigo médico do hospital, que aparentemente se suicidou após o tiroteio.

Segundo uma fonte policial, citada pela agência noticiosa Associated Press, o atirador usava uma bata de laboratório, no qual escondeu uma espingarda.

Com 120 anos, o hospital tem cerca de mil camas e um dos serviços de urgência mais requisitados em Nova Iorque.

Em 2011, duas pessoas foram atingidas neste hospital num incidente classificado pela polícia como uma ação de gangs.



Inicialmente a polícia de Nova Iorque apelou no Twitter para que as pessoas se afastassem da área perto do hospital.

"Devido a relatos sobre um incidente com tiros no Bronx Lebanon Hospital, evite a área da Grand Concourse. Mais informações a seguir".

Numa transmissão de rádio da polícia, relatada pelo New York Times, o homem foi descrito como sendo magro e alto, e vestia uma t-shirt azul e uma bata branca.

Segundo a CBS o homem era um antigo funcionário do hospital e terá disparado tiros em diversos pisos do edifício.

Algumas pessoas foram partilhando imagens e vídeos da operação policial na rede social Twitter.

