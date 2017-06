Guterres participa nas negociações para reunificar o Chipre

"O recomeço da Conferência oferece uma oportunidade histórica para garantir a resolução global do conflito que divide Chipre há demasiadas décadas", declarou o chefe da ONU no decurso de uma conferência de imprensa em Crans-Montana, a estância de montanha nos Alpes suíços, onde decorrem as conversações destinadas a terminar com o conflito e reunificar a ilha, dividida há mais de 40 anos.

As negociações começaram na quarta-feira, e a questão da segurança do futuro Estado, à semelhança do sucedido nas negociações mantidas em janeiro na Suíça, cristalizaram as tensões entre as duas partes.

"Para chegarem aqui, os dirigentes ultrapassaram desafios significativos e concretizaram progressos sem precedentes", acrescentou António Guterres, que elogiou a "determinação e a visão comum que os moveu até agora".

"Acredito firmemente que graças à determinação e vontade política, será possível ultrapassar este último obstáculo e garantir um acordo global", assegurou.

Guterres presidiu no dia de hoje à Conferência multilateral, na presença dos dirigentes cipriotas gregos e turcos e de representantes dos três países "garantes" da segurança da ilha: Grécia, Turquia e Reino Unido (ex-potência colonial), que mantêm o direito de intervir militarmente. Chipre, com um milhão de habitantes, está dividida desde a invasão da parte norte da ilha pelo exército turco em 1974, numa reação a um fracassado golpe de Estado que pretendia a união do país à Grécia (Enosis).

Desde então que a República de Chipe, admitida na União Europeia (UE) em 1974, apenas exerce a sua autoridade na parte sul da ilha (63% do território), onde habitam os cipriotas gregos.

Os cipriotas turcos estão concentrados na autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN, apenas reconhecida por Ancara), e onde a Turquia mantém cerca de 35.000 soldados. A presença militar turca da RTCN constitui o principal ponto de desacordo entre as duas delegações, e terá de ser solucionada para garantir um acordo global sobre a reunificação.

Lusa