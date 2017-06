Mais de 100 pessoas LGBT assassinadas na Colômbia no ano passado

Entre as 108 vítimas figuram oito lésbicas, 43 'gays', dois bissexuais e 34 transgéneros, segundo a ONG que não dispõe de informação sobre as restantes 21 pessoas assassinadas, no ano passado, na Colômbia.

"Em todo o país, foram assassinadas 108 pessoas LGBT, um número que não representa uma mudança significativa relativamente a 2015, quando foram contabilizadas 116 mortes", disse a organização, que reportou ainda 12 tentativas de homicídio e 256 agressões físicas contra a comunidade LGBT, em 2016.

Lusa