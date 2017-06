Mais de um milhão este sábado para desfile da Worlpride em Madrid

Cerca de 3.500 efetivos, entre polícias e membros de serviços de emergência, foram mobilizados para proteger os participantes que irão desfilar entre barreiras de proteção, para evitar incidentes.

A manifestação sai às 17:00 (16:00 de Lisboa) da estação de Atocha com 52 carros alegóricos e termina na Praça de Colón, com uma via reservada para casos de emergência sanitária e com as ruas adjacentes barradas com veículos e outros elementos volumosos para impedir possíveis atentados.

Madrid acolhe desde há uma semana o mais importante evento mundial do orgulho de ser lésbica, gay, bissexual e transgénero (LGBT) - a Worldpride -, numa Espanha na vanguarda da proteção da diversidade sexual.

A capital espanhola, de 3,1 milhões de habitantes, assume-se como uma cidade aberta a todos, "quaisquer que sejam os seus amores", segundo o representante da autarquia para a 5.ª edição da WorldPride, depois da edição de Toronto, em 2014, e antes da de Nova Iorque, em 2019.

A cidade adaptou dezenas de semáforos luminosos para fazer aparecer, no local do peão que atravessa a estrada, casais homem/homem, homem/mulher, e mulher/mulher.

Esta WorldPride decorre 40 anos após a primeira manifestação em Espanha pelos direitos dos homossexuais, que decorreu em Barcelona, em 1977.

Durante a ditadura do general Francisco Franco, de 1939 a 1975, a homossexualidade podia conduzir as pessoas a centros de reabilitação, à cadeia ou a campos de concentração.

Em 1901, duas professoras foram as primeiras espanholas a casar, mas uma delas teve de se fazer passar por homem, uma história recordada na exposição "Subversivas, 40 anos de militantismo LGBT em Espanha", que pode ser visitada em Madrid.

Mas tudo mudou com as lutas travadas, entretanto, sobretudo no bairro de Chueca, em Madrid, palco de uma explosão dos LGBT libertados a partir dos anos 80.

A capital espanhola quer que a sua "Marcha do Orgulho Gay", no sábado, seja a maior jamais organizada numa WorldPride, em solidariedade para com todas as pessoas LGBT discriminadas, presas ou torturadas em todo o mundo.

Lusa