Messi oferece vinho e doce de leite no casamento

O casal namora há dez anos e decidiu oficializar a relação na terra natal de ambos. Messi e Antonella conheceram-se quando ainda eram crianças e chegaram a namorar durante a infância.

O casamento realiza-se no hotel City Center Rosario, que tem também um casino.

Com 13 anos, o craque foi para Barcelona, onde permaneceu até hoje. O casal manteve sempre o contacto e assumiu a relação em 2007, ainda que de forma muito discreta.

A cerimónia vai contar com a presença de várias celebridades e futebolistas de todo o mundo, como Luis Suárez, Naymar, Shakira ou Gerard Piqué.

O jornal argentino Clarín avançou que Lionel Messi não convidou nenhum dos seus treinadores mais recentes, como Pep Guardiola, que treina atualmente o Manchester City.

A segurança foi reforçada com centenas de polícias e agentes privados que vão estar perto do hotel onde se vai realizar o matrimónio.

Marcos Brindicci

A organização do evento avançou que pelo menos 150 jornalistas receberam uma acreditação que dá acesso apenas a uma zona restrita do hotel.

Nas redes sociais já circulam várias fotografias do evento, classificado por muitos como "o casamento do ano".

O casal parece ter escolhido um pequeno cabaz com vinho e doce de leite para entregar aos convidados no fim da cerimónia.

Vários convidados já chegaram ao local do casamento de Lionel Messi, 30 anos, e de Antonella Roccuzzo, 29 anos.

O casal decidiu inicialmente casar-se no Hotel Puerto Norte e imprimiram os convites do casamento com essa informação.

De acordo com o jornal argentino Clarín, o local da cerimónia foi alterado e parece não ter havido tempo para alterar esse detalhe.

Mesmo sem convite, muitos populares não conseguiram esconder a curiosidade e quiseram ver de perto o "casamento do ano".

A noiva vai usar um vestido da designer espanhola Rosa Clará, que responsável também pelos vestidos de noiva das atrizes Eva Longoria e Sofia Vergara e da rainha Letizia de Espanha.

Rosa Clará revelou na rede social Instagram o esboço do vestido de Antonela Roccuzzo.