Missão da ONU na Colômbia ajudará FARC a regressar à vida civil

O Reino Unido fez circular um projeto de resolução para criar esta nova missão e o Conselho deve votar a medida a 10 de julho, indicaram esta sexta-feira diplomatas.

Uma primeira missão criada no ano passado estava encarregada de supervisionar o desarmamento dos combatentes do movimento rebelde marxista, uma fase que ficou concluída na terça-feira, com a entrega de cerca de 7.000 armas pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

O regresso à vida civil de cerca de 10.000 combatentes do grupo de guerrilha, após 53 anos de conflito, é agora "o desafio mais urgente", considerou o enviado especial da ONU, Jean Arnault.

Entre os rebeldes persiste "um profundo sentimento de incerteza quanto à sua segurança após o desarmamento e ao seu futuro socioeconómico", acrescentou.

O Governo colombiano e os rebeldes das FARC pediram ao Conselho de Segurança para autorizar esta nova missão, frisou Arnault.

A resolução britânica estabelecerá uma nova presença da ONU "para verificar a reintegração política, social e económica das FARC, bem como a aplicação de garantias da sua segurança", precisou um diplomata do Conselho de Segurança.

Em 2016, o Presidente colombiano Juan Manuel Santos recebeu o prémio Nobel da Paz por ter conseguido um acordo de paz histórico com as FARC, pondo fim a mais de meio século de conflito que fez mais de 260.000 mortos.

Lusa