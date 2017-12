Arrimadas reclama vitória do Cidadãos, "primeira força política" na região

"Hoje podemos dizer que somos os vencedores das eleições na Catalunha", disse Inés Arrimadas, perante apoiantes que celebravam a vitória gritando "presidenta!".

Os "partidos nacionalistas" (pró-independência) "perderam as eleições, perderam votos, perderam força", sublinhou.

O processo independentista "não tem futuro", avisou.

Arrimadas destacou os mais de 1,1 milhões de votos no seu partido, referindo que "um em cada quatro catalães" votaram no Cidadãos, pessoas que querem que "não lhes partam o coração em pedaços".

Enquanto discursava, e à medida que os votos continuavam a ser contabilizados, Arrimadas soube que tinha conquistado o 37.º lugar no parlamento, mais três que o Junts per Catalunya, formação do antigo presidente do governo catalão, Carles

Puigdemont, resultado que celebrou no palco, ao lado de vários dirigentes e do líder do Cidadãos, Albert Rivera.

"Apostamos na união dos catalães, votámos a favor a convivência, de uma Catalunha para todos os catalães. A maioria sente-se catalã, espanhola, europeia e vai continuar a sê-lo", disse Inés Arrimadas.

"A Catalunha é plural, a Catalunha somos todos", afirmou, enquanto os apoiantes cantavam "somos espanhóis".

Lusa