Candidato socialista pede aos independentistas que abandonem "via ilegal"

Iceta felicitou Inés Arrimadas, cabeça de lista do Cidadãos, que venceu as eleições, "pela sua vitória em lugares e votos", compareceu perante os militantes na sede central do PSC em Barcelona, depois de o seu partido ter alcançado 17 lugares no parlamento catalão, mais um que nas eleições anteriores.

O líder socialista celebrou este resultado, apesar de confessar que "não era" o que pretendia.

Lusa