Acidente de comboio em Madrid faz 45 feridos

Segundo a imprensa espanhola, o comboio terá embatido contra o para-choques no final da linha, por voltas das 15:00, hora de Lisboa. Desconhece-se, no entanto, as razões que provocaram o embate.

No local, estiveram várias ambulâncias e elementos do corpo de bombeiros. A maioria dos feridos ligeiros foi transportado para o hospital com pequenos hematomas e ataques de ansiedade e, para já, não se conhece o diagnóstico dos feridos graves.

A presidente da Madrid já reagiu ao acidente, no Twitter. Cristina Cifuentes disse estar a acompanhar com preocupação o desenrolar das operações de socorro.

Também através da rede social, a empresa que gere as infraestruturas ferroviárias adiantou que o acidente está a provocar atrasos de 10 minutos em duas das linhas da estação.