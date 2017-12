Bob Marley dá nome a nova espécie de aranha na Austrália

A música acompanhou investigadores do Museu de Queensland, na Austrália, e da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, numa viagem de estudo a Porto Douglas, no estado de Queensland, para recolher aranhas com uma biologia única.



Espécimes de fêmeas e machos da nova espécie de aranha foram localizados e recolhidos de um coral-cérebro na madrugada de 11 de janeiro de 2009.



Nessa madrugada, mais precisamente às 02:00, o mar recuou de tal forma que expôs uma população destas aranhas à superfície.



As aranhas "Desis bobmarleyi" adaptam-se à vida subaquática escondendo-se em conchas, corais ou algas durante a maré alta. Para respirarem, constroem câmaras-de-ar com seda. Na maré baixa, surgem à superfície para se alimentarem de pequenos invertebrados que estão em rochas, corais ou plantas postas a descoberto pela maré.



De acordo com a investigação, divulgada na publicação científica Evolutionary Systematics, a nova espécie de aranha é, predominantemente, de cor avermelhada e acastanhada e tem patas de tons laranja e castanho. As fêmeas são ligeiramente maiores do que os machos, medem nove milímetros de comprimento (mais três milímetros do que os machos).



A "Desis bobmarleyi" é vista frequentemente na zona entre-marés da Grande Barreira de Coral, na costa nordeste de Queensland.

Lusa