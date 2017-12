Extrema-esquerda catalã reclama vitória da "maioria republicana" independentista

Carlos Riera associou os quatro eleitos pelo seu partido ao bloco independentista que defende a separação da Catalunha e insistiu na derrota do bloco constitucionalista, apesar de o maior partido ser o Cidadãos (direita liberal).

A CUP passou de dez deputados para apenas quatro mas, em conjunto com a Esquerda República Catalã (ERC, 32 lugares) e o Junts per Catalunya (34 deputados) obteve uma maioria de 70 assentos no parlamento catalão.

Riera disse ainda que esta é uma vitória da esquerda independentista já que a ERC e a CUP obtiveram mais lugares que o Junts per Catalunya (direita).

Lusa