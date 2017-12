O vestido de Meghan Markle que está a dar que falar

As fotografias foram reveladas pela Casa Real, que mostram Harry com um fato azul e a sua futura mulher com um vestido de Ralph & Russo, avaliado em 56 mil libras (64 mil euros). A escolha gerou algumas críticas, com os internautas a sublinharem o valor do vestido.

ALEXI LUBOMIRSKI / HANDOUT

Segundo o The Independent, o vestido não terá sido comprado pela própria Meghan Markle. É comum os designers emprestarem modelos da sua coleção a celebridades, em troca de publicidade.

Contudo, o porta-voz da casa real britânica disse ao Mail Online que o vestido foi "comprado em privado", não especificando quem tinha feito a compra ou se tinha sido o valor na totalidade.