PP consegue o pior resultado de sempre na Catalunha

"Vemos com muita preocupação um futuro social e económico para Catalunha com uma possível maioria independentista", disse Albiol, numa declaração em que reconheceu a derrota do seu partido na Catalunha.

O PPC tornou-se uma força secundária no parlamento regional, onde deixam de ter grupo próprio, ao alcançarem pouco mais de 176.600 votos, quase metade do resultado das eleições regionais de há dois anos.

"O nosso resultado foi mau. Não nos podemos sentir orgulhosos. Hoje é um dia mau para o PP da Catalunha. É um dia mau para os resultados e mau para o futuro da Catalunha", afirmou.

Os partidos constitucionalistas -- que defendem a manutenção da Catalunha em Espanha -- "não foram capazes de conseguir uma maioria alternativa ao independentismo" no parlamento catalão.

Apesar de os independentistas terem "menos votos que há dois anos", os resultados não merecem satisfação, acrescentou.

O partido constitucionalista Cidadãos está à frente nas eleições na Catalunha quando está contada a quase totalidade dos votos, mas os independentistas mantiveram a maioria absoluta parlamentar, com a formação liderada pelo ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, em segundo lugar.

Lusa