União Europeia mantém posição sobre a Catalunha

"A nossa posição sobre a questão da Catalunha é bem conhecida e foi reiterada regularmente, e a todos os níveis. Ela não vai mudar. Trata-se de uma eleição regional, nós não temos comentários a fazer", disse à agência noticiosa France-Presse o porta-voz da Comissão Europeia, Alexandre Winterstein.

A Comissão Europeia tem insistido que uma solução para a situação na Catalunha deve respeitar plenamente a ordem constitucional espanhola, apontando que, pela sua parte, apoia "os esforços para superar a divisão e a fragmentação".

Com 37 lugares no parlamento catalão, o Cidadãos tornou-se esta quinta-feira o primeiro partido constitucionalista (contra a independência da Catalunha) a vencer eleições autonómicas na Catalunha.

Os partidos independentistas conseguiram renovar a maioria absoluta no parlamento, com a formação encabeçada pelo ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, a ficar em segundo lugar (34 lugares).

Estas eleições ficaram marcadas por uma participação recorde de 82%, a maior afluência eleitoral de sempre em toda a Espanha.

Lusa