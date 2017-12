Brasil garante "medidas recíprocas" caso embaixador deixe de ser bem-vindo na Venezuela

"Caso se confirme, essa decisão demonstra, uma vez mais, o caráter autoritário da governação de Nicolás Maduro e a sua falta de disponibilidade para qualquer tipo de diálogo", disse em comunicado o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

A tutela do Governo de Michel Temer informou, na mesma nota, que "teve conhecimento" da decisão da presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Delcy Rodríguez, de que este órgão "tinha decidido declarar o embaixador do Brasil em Caracas [capital de Venezuela] como persona non grata".

Caso isso aconteça, "o Brasil aplicará as devidas medidas recíprocas", adianta o Ministério das Relações Exteriores.

O Governo brasileiro tem feito críticas públicas à gestão de Nicolás Maduro já que além de discordar das ações tomadas pelo líder venezuelano enfrenta dificuldades para acolher milhares de venezuelanos que desse o ano passado fogem da fome e se refugiam nos Estados brasileiros do Acre e Amazonas, localizados perto da fronteira com a Venezuela.



