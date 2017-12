Jornalista Ksenia Sobtchak vai concorrer contra Putin nas eleições de 2018

Aos 36 anos, a candidata apresentou o programa político, intitulado "123 passos difíceis".

Entre as prioridades, está a proteção dos direitos civis. No que toca à política internacional, Xenia Sobchak defende o regresso dos militares em missão no estrangeiro, incluindo os que permanecem em território ucraniano.

Filha de um ex-presidente da Câmara de São Petersburgo, para quem Putin já trabalhou, diz que não espera ganhar ao atual Presidente, mas que quer ser uma alternativa para aqueles que se sentem frustrados com a política atual.