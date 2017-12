Megaoperação para resgatar 150 esquiadores presos num teleférico nos Alpes franceses

A operação começou às 15h30 locais (14:30), durou duas horas depois, disse à agência francesa AFP o diretor da Agência de Turismo de Chamrousse (sudeste), Franck Lecoutre.

"Todos estarão na hora da véspera de Natal", disse ele, observando que ninguém dicou ferido e o clima até foi muito favorável.

A falha ocorreu por volta das 1400 GMT nos elevadores de esqui na ligação entre a estância de Chamrousse, a 1.650 metros acima do nível do mar, e Cruz de Chamrousse (2.250 metros). As causas ainda não são conhecidas.

As 70 gôndolas de cerca de dez lugares estavam bloqueadas e obrigada a montar uma operação de evacuação que envolveu dois helicópteros da proteção Civil francesa, sete socorristas e os funcionários da estância de esqui.

A operação passou por deixat um socorrista de helicóptero no telhado de cada gôndola, para descer com os esquiadores com a ajuda de cordas, disse à AFP David Gendre.

O teleférico de Croix de Chamrousse foi criada em 2009 para substituir um outro mais antigo e dois elevadores de cadeira.