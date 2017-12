Mossul comemora Natal pela primeira vez depois de quatro anos sem festejos

Como relata a agência noticiosa France-Presse, nesta igreja, onde as cortinas brancas e vermelhas escondem parte das 'feridas' dos combates sangrentos, o patriarca caldeu da Igreja Católica, D. Louis Sako, apelou a dezenas de fiéis para rezarem pela "paz e pela estabilidade em Mossul, no Iraque e no mundo".

"Celebrar esta missa em Mossul é importante para reviver a via cristã", numa cidade onde habita uma importante minoria cristã, comentou Farqad Malko, uma cristã que regressou há pouco à região depois ter fugido no verão de 2014 com a chegada dos jihadistas.

No local, entre velas, árvores de Natal e cortinas brancas, que são usadas para fechar os caixilhos de janelas destruídos pelos combates e explosões, estão habitantes muçulmanos de Mossul, cristãos, autoridades locais e militares.

À frente da igreja, a nota mais destacada é a visível presença de forças de segurança, nomeadamente os veículos blindados e militares.

Durante o período do califado, como o Daesh denominava a parte ocupada no Iraque e na Síria, as minorias religiosas, em especial os yazidis, os cristãos caldeus e siríacos foram perseguidos e obrigados a um expressivo êxodo.

Ao fim de vários meses de combates intensos, as autoridades iraquianas anunciaram em julho a vitória contra os jihadistas do Daesh, que controlavam Mossul desde junho de 2014.

Lusa