Justiça chinesa condena mais um ativista por subversão

As autoridades judiciais chinesas já tinham condenado hoje outro reconhecido ativista deste grupo. Wu Gan, conhecido na Internet pelo nome "Super Carniceiro Vulgar", foi declarado culpado de subversão contra o Estado e condenado a oito anos de prisão.

A sentença de Wu Gan é a sentença mais pesada imposta a um ativista dos direitos humanos desde a recondução do Presidente da China, Xi Jinping, em outubro passado.

Em relação ao caso de Xie Yang, o tribunal de Changsha (centro) decidiu aplicar uma pena suspensa porque o dissidente manifestou arrependimento e porque os crimes cometidos "não causaram danos sérios" à sociedade.

Xie Yang, que esteve incomunicável durante seis meses, chegou a denunciar, através dos seus advogados, que tinha sido alvo de tortura por parte da polícia chinesa.

Estas denúncias provocaram a reprovação de vários países ocidentais no início deste ano.

Hoje, diante do tribunal, Xie Yang pediu desculpas por ter induzido em erro a opinião pública "sobre esta questão da tortura".

No início deste ano, a mulher de Xie Yang fugiu da China com as duas filhas do casal para os Estados Unidos.

Lusa