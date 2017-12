Xangai fixa limite de população

Com 24 milhões de habitantes, Xangai é atualmente a cidade mais populosa da China. De acordo com um plano de desenvolvimento urbano de Xangai para o período 2017-2035, a população não pode aumentar além dos 25 milhões de residentes e o limite de extensão das zonas urbanas é de 3.200 quilómetros quadrados, o que equivale a mais de metade da área do município.

Pequim fixou limites idênticos para a população, que não ultrapassar os 23 milhões de habitantes, e para a extensão das zonas urbanas que não pode ser superior a 2.760 quilómetros quadrados até 2035.

Esta medida traduziu-se já no encerramento de centenas de pequenos estabelecimentos comerciais nas áreas mais populares da capital, apesar dos protestos de alguns afetados.

As autoridades chinesas estão a retirar pessoas de Pequim, desde 18 de novembro, quando um incêndio num edifício de habitação causou 19 mortos.

A medida desencadeou uma onda de indignação entre a população local, levando uma centena de intelectuais chineses a exigir, numa carta, o fim de uma campanha que classificaram como "impiedosa e contrária aos direitos humanos".

Lusa