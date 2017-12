Zonas do sul do Vietname evacuadas devido à chegada da tempestade Tembin

Depois da devastação no sul do arquipélago filipino, as autoridades vietnamitas decidiram evacuar as áreas mais vulneráveis. Em 15 províncias da costa sul do Vietname, um milhão de pessoas poderá vir a ser retirada de casa.

Nas Filipinas, apesar de mais 100 pessoas continuarem desaparecidas, as autoridades começam a concentrar-se na reconstrução das áreas mais afetadas pelas cheias e pelos deslizamentos de terras.