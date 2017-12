EUA regista - 40ºC com a chegada da tempestade Ethan

A última semana do ano promete levar os termómetros a atingir os - 40ºC em várias zonas do país.

Nova Iorque, Pensilvânia e Kansas são alguns dos estados mais afetados.

As situações mais complicadas registam-se no norte e zonas elevadas do país, mas também nos estados do sul, onde não costuma nevar, havendo previsão de queda de neve para esta quinta-feira.

O frio e o vento forte levaram as autoridades a alertarem a população para os perigos na estrada.

Há ainda registo de muitos voos cancelados.