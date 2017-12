Sobe para 38 número de mortos em incêndio em centro comercial nas Filipinas

O município de Davao emitiu um comunicado no qual identificou uma nova vítima mortal, um empregado do centro comercial NCCC (New City Commercial Center).

Os outros 37 mortos trabalhavam num centro de atendimento ao cliente da empresa Research Now SSI, que operava 24 horas no quarto andar do centro comercial.



O fogo deflagrou na manhã de sábado no terceiro piso, onde estavam à venda televisões e mobiliário de madeira e de plástico.



O Governo abriu uma investigação para apurar as causas do incidente e se foram violadas as normas de segurança.

Lusa