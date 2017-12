Israel comunica saída da UNESCO para final de 2018

Audrey Azoulay lamentou "profundamente a saída" de Israel, acrescentando que tem a convicção "de que é dentro da UNESCO e não fora que os Estados melhor procuram superar diferenças nos campos da competência".

"Israel tem lugar dentro de uma instituição comprometida com a defesa da liberdade de expressão, a prevenção de todas as formas de antissemitismo e racismo e que desenvolveu um exclusivo programa de educação sobre o Holocausto e a prevenção do genocídio", afirmou o diretor-geral da UNESCO, em comunicado.

Azoulay sublinhou que a UNESCO promove "o diálogo entre culturas, a luta contra o extremismo violento e conserva o património afetado nomeadamente pelos destrutivos atos de organizações terroristas".

Israel é membro da UNESCO desde 16 de setembro de 1949. A 12 de outubro último tinha anunciado a decisão de abandonar a organização.



Lusa