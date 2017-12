Homem barrica-se em posto de correios na Ucrânia e faz reféns

As autoridades acreditam que o homem esteja na posse de explosivos e desconhecem para já as exigências do suspeito.

"Ele não fez nenhuma exigência. Estamos a tentar entrar em contacto com ele", acrescentou Yaroslav Trakalo.

A polícia admite que este caso poderá estar relacionado com a recente troca de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos.