Partidários do regime do Irão manifestam-se após protestos da oposição

A televisão estatal está a difundir imagens das manifestações oficiais, que marcam o aniversário da assembleia que pôs fim ao protesto contra a reeleição impugnada do antigo presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad em 2009.

De acordo com as imagens televisivas, os manifestantes exibiam cartazes com inscrições onde se lia "morte à rebelião", em referência ao movimento de protesto de 2009.

Na quinta e sexta-feira ocorreram em várias cidades do Irão manifestações contra a inflação e o desemprego, com slogans políticos contra o poder.