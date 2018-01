Blogger Logan Paul pede desculpa por vídeo que mostra cadáver numa floresta japonesa

"Por onde começar; talvez por aqui; peço desculpa", escreveu o conhecido 'blogger' depois de ter colocado no Youtube um video onde mostra imagens de uma pessoa enforcada numa árvore na floresta de Aokigahara, perto do Monte Fuji, um local conhecido pelo elevado número de jovens que optam por terminar a vida neste local.

No vídeo, que, entretanto, foi retirado do site oficial do 'blogger', mas que se encontra ainda disponível na Internet, mostra o apresentador e mais alguns amigos a encontrarem o corpo e a fazerem algumas piadas sobre a presença do cadáver.

Depois, aproveitam para chamar a atenção para o problema dos suicídios e defendem que quem está deprimido ou triste deve pedir ajuda e não deixar que a situação evolua para esta solução.

"Pensei que este vídeo poderia criar uma onda positiva na internet, não causar uma moção de negativismo", escreveu o autor no Twitter, em resposta às muitas críticas de que foi alvo por outros 'bloggers' e por fãs, que o acusam de procurar mais notoriedade e mais 'clicks' para o seu video-blog.

O Japão é um dos países do mundo com a maior taxa de suicídios, mais de 21 mil por ano, de acordo com dados oficiais.

