Pelo menos 25 mortos em queda de autocarro numa ravina no Peru

O acidente com o autocarro de passageiros, em viajavam 59 pessoas, ocorreu na zona costeira conhecida como Pasamayo, a norte da capital peruana, Lima.

"Os mortos ultrapassam os 25, mas não temos ainda um balanço definitivo", disse o chefe da Polícia de Trânsito, Dino Escudero, ao Canal N de televisão.

O responsável afirmou que o autocarro saiu na manhã de hoje da cidade nortenha de Huaura rumo a Lima, com 57 passageiros, o condutor e uma tripulante.

O despiste aconteceu na Panamericana Norte, a 45 quilómetros de Lima, numa zona conhecida como "a curva do diabo", que atravessa a orla costeira do Peru com o Oceano Pacífico.

Lusa