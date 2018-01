Neva na Florida pela primeira vez em quase 30 anos

Os meteorologistas alertaram que a tempestade poderá em breve intensificar-se e transformar-se num "furacão bombástico", à medida que se desloca pela costa leste acima, levando consigo ventos ciclónicos, inundações na área costeira, devido a vagas com mais de sete metros, e mais de 30 centímetros de altura de neve, até chegar, na quinta-feira, à região das cidades de Boston e Nova Iorque, onde deverá igualmente registar-se queda de neve.

Pelo menos 16 mortos é, neste momento, o balanço das temperaturas perigosamente baixas que durante dias se fizeram sentir em largas parcelas do território de estados como o Texas e Nova Inglaterra.

As escolas do sudeste do país encerraram e a polícia está a instar os condutores a manterem-se fora das estradas, numa região pouco habituada aos rigores do inverno comuns no nordeste dos Estados Unidos.

As baixas temperaturas obrigaram ao encerramento dos aeroportos de Savannah, Georgia, e Charleston, Carolina do Sul, onde estava prevista queda de neve até entre oito e dez centímetros de altura a cerca de 32 quilómetros da faixa costeira.

A autoestrada que liga os dois estados transformou-se numa pista de gelo ao longo de 97 quilómetros, fazendo a polícia perder a conta ao número de acidentes registados, quando estes chegaram às centenas.

Lusa