Álcool danifica o ADN e aumenta o risco de cancro

Cientistas britânicos da Universidade de Cambridge concluíram que, quando o organismo processa o álcool, produz acetaldeído que danifica o ADN. Por esta razão, o álcool aumenta o risco de desenvolvimento de sete tipos de cancro, revela o estudo.

"Alguns cancros desenvolvem-se devido a danos no ADN nas células estaminais", afirmou à Reuters um dos autores do estudo, Ketan Patel, professor no Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology.

São sete os tipos de cancro que o álcool potencia: fígado, mama, intestinos, garganta, boca, esófago e laringe.

A Organização Mundial de Saúde classificou o álcool como carcinogénio do grupo 1 - há "provas convicentes" de que provoca cancros em humanos.

Um estudo de 2011 já responsabilizava o álcool por 4% de todos os cancros no Reino Unido - 12800 casos por ano.

Em 2016, a OMS revelou que o álcool é responsável por mais de 700 mil novos casos de cancro por ano em todo o mundo.